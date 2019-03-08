Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma

1 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö'nün
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların, mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurdukları öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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