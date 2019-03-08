Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Soruşturma
1 saat önce
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların, mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurdukları öne sürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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