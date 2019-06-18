FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Denizli
ve İzmir
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüpheliler, Merzifon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması" içinde oldukları, şüphelilerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu değerlendirilen 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün Balıkesir
, Denizli, Çorum
ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalanmıştı.
Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.