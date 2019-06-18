Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

50 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Denizli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüpheliler, Merzifon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması" içinde oldukları, şüphelilerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu değerlendirilen 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalanmıştı.
Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Merzifon, Güncel
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