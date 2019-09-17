Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

1 saat önce

Balıkesir merkezli 7 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Balıkesir merkezli 7 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tamamı muvazzaf 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 astsubay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 4 astsubay ve 1 üsteğmen, Jandarma Genel Komutanlığından 2 astsubay ve 1 uzman çavuş oldukları belirtilen zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas ve Ankara ile KKTC'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlıların "terör örgütü üyesi oldukları" suçlamasıyla yakalandığı öğrenildi.

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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