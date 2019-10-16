Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyon

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

41 dakika önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütüne ait 12 hücre evini tespit etti.

Ekipler, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ile Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iki "mahrem askeri imam", "büyük bölge talebe sorumlusu", "bölge üniversite sorumlusu" ile meslekten ihraç edilmiş eski üsteğmenin de aralarında olduğu 14 zanlı yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik belgesi ile "FETÖ tarafından büyük bölge talebe sorumlusuna verilen teşekkür belgesi" ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:05 Kaynak: AA
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