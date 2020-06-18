FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun'da FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerden il merkezinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 1 açıkta astsubay, 1 kapatılan askeri okul öğrencisi önceki gün yakalanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında da Bafra ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, Ayvacık ilçesinde 1 muvazzaf astsubay ve Vezirköprü ilçesinde 1 muvazzaf astsubay; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde 1 muvazzaf astsubay, 1 öğretmen, 19 Mayıs ilçesinde 1 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 8 şüpheli önceki gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün Samsun Adliyesine çıkartılan 1 açıkta bulunan astsubay mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:52 Kaynak: İHA
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