Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Mahrem Askeri Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Mahrem Askeri Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 33 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik 41'i aktif 51 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün Mahrem Askeri Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Adana merkezli 33 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik 41'i aktif 51 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, silahlı terör örgütü FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Adana merkezli 33 ilde eş zamanlı olarak 55 adrese 41'i aktif çalışan olmak üzere 51 şüpheliyi yakalamak için baskın yaptı. Yapılan baskınlarda çok sayıda asker gözaltına alındı. Zanlıların arasında aktif olarak çalışan yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:28 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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