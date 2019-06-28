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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı.

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa, Erzurum, Erzincan, Ankara, Muğla, Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli rütbelerde 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına aldı.
Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
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