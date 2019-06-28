FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
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ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa, Erzurum
, Erzincan
, Ankara
, Muğla
, Samsun
ve İstanbul
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli rütbelerde 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına aldı.
Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.
- Şanlıurfa
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