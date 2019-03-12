Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma

2 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi yakalandı.

Fetö'nün
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Polis ekipleri, zanlıları bulundukları yerlerde gözaltına alarak, Tokat'a getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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