Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma
2 saat önce
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi yakalandı.
Tokat
'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis
ekipleri, zanlıları bulundukları yerlerde gözaltına alarak, Tokat'a getirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA
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