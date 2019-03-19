Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma

Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma

47 dakika önce

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fetö'nün
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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