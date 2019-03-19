Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma
47 dakika önce
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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