Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

1 saat önce

Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında aranan 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

FETÖ'nün
Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında aranan 26 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesinin ardından dün 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa'nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diğer 3 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:22 Kaynak: AA
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