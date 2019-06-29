Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

52 dakika önce

Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.

FETÖ'nün
Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan 24 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden, biri muvazzaf, biri ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 astsubay ile bir eski binbaşı doktor ve 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 12'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 7 kişinin de aralarında olduğu 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 2 zanlının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Haziran'da, 26 şüpheli hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerin koordinesinde operasyon başlatılmıştı. Bursa'nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü muvazzaf 24 zanlı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
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