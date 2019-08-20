Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon

57 dakika önce

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

FETÖ'nün
Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlıdan 3'ünün Hava Kuvvetleri, 3'ünün Deniz Kuvvetleri, 2'sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen 2 astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu belirtildi.
Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Zanlılardan 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer 2 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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