Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon

36 dakika önce

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

FETÖ'nün
Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da dün başlatılan eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Ekipler, aranan diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlıdan 3'ünün Hava Kuvvetleri, 3'ünün Deniz Kuvvetleri, ikisinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı belirtilmişti. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen iki astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu ifade edilmişti.
Polis ekiplerince 11 ilde yürütülen operasyon kapsamında daha önce 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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