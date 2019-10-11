Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem" astsubaylarına operasyon
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'mahrem' astsubaylarına operasyon

FETÖ'nün "mahrem" astsubaylarına operasyon

12 dakika önce

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "TSK mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 döneminde Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9'u muvazzaf, 4'ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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