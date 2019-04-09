Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmam" Yapılanması Soruşturmasında 80 Gözaltı Kararı

Fetö'nün "Mahrem İmam" Yapılanması Soruşturmasında 80 Gözaltı Kararı

42 dakika önce

Konya merkezli 29 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün
Konya merkezli 29 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 80 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen şüphelilerin 'örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşma' gibi suçlarda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda ise çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel Müdür - Müdür - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor - Doktor - Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Ekiplerce başlatılan operasyonun sürdüğü kaydedildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Konya, Güncel
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