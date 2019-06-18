FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına 63 gözaltı
27 dakika önce
Konya merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:13
merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK
'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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