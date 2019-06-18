Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına 63 gözaltı
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FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına 63 gözaltı

27 dakika önce

Konya merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 'mahrem imam' yapılanmasına 63 gözaltı , System.String[]
Konya merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:13 
Konya, Ekonomi
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