Fetö'nün "Mahrem İmamı" Balıkesir'de Yakalandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma
Okulu "mahrem imamı", Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık
Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara
23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okulu "mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.
Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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