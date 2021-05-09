FETÖ'den aranan şüpheli "gaybubet evi"nde yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında aranması bulunan şüpheli "gaybubet evi"nde yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 5 Mayıs'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.K'yi Esenyurt'ta saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Adreste yapılan aramada 2 sahte kimlik, cep telefonu, 1100 lira ve 2 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin "Bylock" kullanıcısı ve örgüte ait dershanelerde SGK kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında daha önce yakalanan ve itirafçı olan kişiler tarafından, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları Ümraniye'de bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiğine ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren mahrem imam olarak faaliyet gösterdiği yönünde 12 farklı beyanın bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında şüphelinin örgüt ile 2006 yılında tanıştığı, örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında örgütün sözde Ümraniye bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığı ve bu zaman zarfında ev imamlığı da dahil olmak üzere görevler aldığı, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye'de bulunan hakim-savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.