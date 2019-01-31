Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 'Mahrem İmamı' Gözaltında

Fetö'nün 'Mahrem İmamı' Gözaltında

1 saat önce

Zongludak'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen şüpheli, TEM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Fetö'nün 'Mahrem İmamı' Gözaltında, System.String[]
Zongludak'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen şüpheli, TEM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' olarak aranan E.C. hakkında arama kararı çıkartıldı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlık Mahallesi'ndeki evini tespit ettikleri şüpheliye baskın düzenledi. Ekiplerce gözaltına alınan E.C., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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