Fetö'nün 'Mahrem İmamı' Gözaltında
1 saat önce
Zongludak'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen şüpheli, TEM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Zongludak'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen şüpheli, TEM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' olarak aranan E.C. hakkında arama kararı çıkartıldı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlık Mahallesi'ndeki evini tespit ettikleri şüpheliye baskın düzenledi. Ekiplerce gözaltına alınan E.C., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından da Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
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