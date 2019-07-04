Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem imamı" ile eşine hapis cezası
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FETÖ'nün "mahrem imamı" ile eşine hapis cezası

13 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay, eşi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay, eşi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski öğretmen Hülya ve eşi Soner Pekmez ile avukatları katıldı.
Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların ByLock kullandığını, ayrıca sanıklardan Soner Pekmez'in örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğunu ve "Murat" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Hülya Pekmez'e 6 yıl 3 ay, eşi Soner Pekmez'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:16 Kaynak: AA
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