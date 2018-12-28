Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamı"Na 11 Yıl 10 Ay Hapis

Fetö'nün "Mahrem İmamı"Na 11 Yıl 10 Ay Hapis

10 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 21 ay önce tutuklanan ve örgünün mahrem imamı olduğu öne sürülen sanık, 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 21 ay önce tutuklanan ve örgünün mahrem imamı olduğu öne sürülen sanık, 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Manisa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde hemşireyken meslekten ihraç edilen, ByLock kullanıcısı olduğu belirlen, örgüt üyesi ve "mahrem imam" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Yücel Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın suçlarının sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Yücel Y'nin avukatı da müvekkilinin iddia edilen suçları işlemediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanının tutuklu sanığın FETÖ tarafından sızdırılan KPSS sorularını aldığı, devlet hastanesindeki görevine bu sayede atandığı iddiasıyla ilgili sorusuna Yücel Y, "Kopya çekildiği iddia edilen sınavda bin 700 kişiye işlem yapılmış. Ben o sınavdan 86 puan aldım. İşlem görenlerin tamamı 95 üstü puan alan kişilerdi. Ben kopya çekecek yükseklikte bir puan almadım. Bize soruları verdikleri iddia edilen kişileri tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkemeye heyeti, verdiği aranın ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

Yücel Y, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle de 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:37 Kaynak: AA

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