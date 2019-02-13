Fetö'nün "Mahrem İmamı"Na 15 Yıl Hapis
6 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara
23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık ve avukatı katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan sanık, üzerine atılı suçu reddetti ve beraat talebinde bulundu.
Soruşturma safhasındaki itiraflarını reddeden Erdoğan, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savundu.
Sanığın son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan heyet, Abdulkadir Erdoğan'a terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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