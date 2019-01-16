Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamı"Na Hapis Cezası

Fetö'nün "Mahrem İmamı"Na Hapis Cezası

2 saat önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve "mahrem imam" olduğu belirtilen sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve "mahrem imam" olduğu belirtilen sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan ve tutuklu yargılanan eski öğretmen Osman Karapınar ile avukatı katıldı.


Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Karapınar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.


Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Karapınar, hakkındaki raporları, tanık beyanlarını ve "mahrem imam" suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, örgütle bağlantılı dernek ve sendika üyeliği, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karapınar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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