"FETÖ'nün mahrem imamı"nın savunması delillerle çürütüldü - Son Dakika
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"FETÖ'nün mahrem imamı"nın savunması delillerle çürütüldü

7 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında polis memurlarından sorumlu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski öğretmen hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasının delillerle çürütüldüğü aktarıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında polis memurlarından sorumlu olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski öğretmen hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasının delillerle çürütüldüğü aktarıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Hakan Akgün hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.

FETÖ hakkında bilgilerin anlatıldığı gerekçeli kararda, mütalaa, sanık savunmaları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında elde edilen delillere yer verildi.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem imamlara" yönelik yürüttüğü soruşturmada ele geçirilen hard diskte, sanığın örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı, polis memurlarından sorumlu "öğretmen" konumunda bulunduğu ve "Serkan" kod adını kullandığı belirtildi.

Sanığın üzerine kayıtlı telefon hattıyla, 3 cep telefonunda ByLock kullandığı kaydedilen gerekçeli kararda, "Dijital inceleme raporu, ByLock raporları, ByLock'a ait olduğu bilinen IP adreslerine erişim trafiği gösteren BTK raporu, örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tespitlerin bütünlük arz ettiği kanaatine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sanıktan ele geçirilen dijital materyallere ilişkin inceleme raporuna da yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın örgüte ait internet sitelerine giriş yaptığı, örgüt mensupları arasında kullanıldığı değerlendirilen Cryptnote ve Eagle ile veri temizleme programı olarak kullanılan CleanThemall uygulamalarının tespit edildiği, bunun dışında örgüt mensupları arasında darbe girişiminden sonra da kullanılmaya devam eden Falcon mesajlaşma uygulamasının tespit edildiği anlaşılmıştır. Yine sanık her ne kadar ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını savunmuşsa da örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanımına ilişkin dosyadaki mevcut raporlar, ByLock IP'lerine erişim ve iletişim sağladığına dair BTK raporu ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanık savunmasının muhtemel cezadan kurtulmaya yönelik amaç taşıdığı sonucuna ulaşılarak, savunmasına itibar edilmemiştir."

Kararda, tüm hususlar bir arada değerlendirildiğinde sanığın FETÖ/PDY ile organik bağ içine girip, örgüte ait süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylemlerde ve faaliyetlerde bulunmak suretiyle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtilerek, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği kanaatine ulaşıldığı aktarıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:04 Kaynak: AA
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