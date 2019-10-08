Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün mahrem imamı tarafından ardışık aranan ihraç üsteğmene 6 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün mahrem imamı tarafından ardışık aranan ihraç üsteğmene 6 yıl hapis

FETÖ'nün mahrem imamı tarafından ardışık aranan ihraç üsteğmene 6 yıl hapis

1 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 33 yaşındaki ihraç üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün mahrem imamı tarafından ardışık aranan ihraç üsteğmene 6 yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 33 yaşındaki ihraç üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık R.T.(33) ve avukatı hazır bulundu.


Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanığın TSK askeri mahrem yapılanmasında üsteğmen olduğu, örgütün mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Sanık R.T. mahkemede son sözünde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, 'Benim bu örgütle hiçbir alakam olmamıştır' dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık R.T.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile infaz kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağının devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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