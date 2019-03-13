Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamı" Tutuklandı

Fetö'nün "Mahrem İmamı" Tutuklandı

30 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fetö'nün
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Ü.A, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ü.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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