Fetö'nün "Mahrem İmamı" Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Ü.A, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.



ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Ü.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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