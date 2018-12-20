Fetö'nün "Mahrem İmamına" 8 Yıl Hapis
13 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle yargılanan İbrahim Ethem Doğanay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle yargılanan İbrahim Ethem
Doğanay, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara
25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Doğanay ile avukatı ve müşteki İçişleri Bakanlığı
vekili katıldı.
Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Doğanay, örgüt üyesi olmadığını, gizli tanık "Garson"un verdiği ifadeden dolayı 21 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürdü.
Örgütün mahrem yapılanmasında görevli olduğuna dair tespiti reddettiğini belirten Doğanay, "Gizli tanık 'Garson' beni tanımamıştır. Ben de onu tanımıyorum. Yasa dışı hiçbir işe bulaşmadım. Bir Adanalı olarak benim karakolun önünden bile geçmişliğim yoktur." ifadelerini kullandı.
Doğanay, örgütün şifreli haberleşmede kullandığı "ByLock"u kullandığını yönündeki tespiti de reddetti.
Sanık avukatının beyanından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Doğanay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:48 Kaynak: AA
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