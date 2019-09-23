FETÖ'nün mahrem imamına hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlarından eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Mehmet Altınsoy, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Altınsoy ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Altınsoy, örgütün mahrem yapılanmasında yer almadığını öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanları ve teşhis tutanaklarının gerçeği yansıtmadığını savunan Altınsoy, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Altınsoy'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.