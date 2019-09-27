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FETÖ'nün mahrem imamına hapis

15 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem hizmetlerinde yer aldığı belirlenen öğretmen Kenan Şener'e, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün mahrem imamına hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem hizmetlerinde yer aldığı belirlenen öğretmen Kenan Şener'e, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Şener ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Özel bir kolejde öğretmenlik yaptığını belirten Şener, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütün mahrem hizmetler yapılanmasında yer aldığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Şener, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Şener, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kenan Şener, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:22 Kaynak: AA
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