Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamına" Hapis Cezası

Fetö'nün "Mahrem İmamına" Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Sohbet ile avukatı katıldı.

Sanık Sohbet, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, aleyhine tanıklık yapan kişileri de tanımadığını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "ByLock" ve "Eagle" programlarını kullandığını, örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığını, "Turgut" kod adını kullandığını ve "mahrem imam" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanığın, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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