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FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

15 dakika önce

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası, System.String[]

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fahri K. ve avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçunun olmadığını öne sürerek, cezaevinde kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın suçunun sabit olduğunu, cezalandırılması için yeterli delillerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Fahri K'nin "örgüt üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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