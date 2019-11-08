FETÖ'nün mahrem imamından

FETÖ'nün kendinden olmayan askeri öğrencilerin okuldan ayrılması için oluşturduğu "şok mangası" uygulamasına FETÖ imamından itiraf geldi. FETÖ kapsamında açılan bir davada tanık olarak dinlenilen Ömer A., FETÖ'nün 2012'de askeriye içinde ciddi bir yapılanmaya ulaştığını belirterek, "2012'de İzmir'de yapılan intibak eğitiminde örgütle bağı olmayan kişileri gruplara ayırıyorlardı, şok mangalarına alıyorlardı. Ben görmedim ama abiler tarafından takım komutanlarına talimat veriliyordu" dedi.



FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kara Harp Okulu'nda takım komutanlığı yapan eski Üsteğmen Ayhan Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Örgütün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına dahil ettiği ve yaptığı mobinglerle öğrencilerin okuldan ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Ayhan Y., üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Davanın bugünkü celsesinde Ayhan Y.'nin örgüt içindeki "abi"si olduğunu belirten Ömer A., tanık olarak dinlendi. Üniversite döneminde örgüt evinde kaldığını anlatan Ömer A., okulunu bitirmesinin ardından örgütün kendisini Ankara'ya gönderdiğini söyledi. Örgüt içinde Kara Harp Okulu yapılanmasında görev aldığını kaydeden Ömer A., Ayhan Y. ile 2012 yılında tanıştıklarını ve düzenli olarak görüştüklerini ifade etti. Kendisinin kod adının "Yusuf" olduğunu söyleyen Ömer A., sanığın kod adının ise "Fırat" olduğunu söyledi.



"Örgütle bağı olmayan kişileri şok mangalarına alıyorlardı"



Ömer A., FETÖ'nün 2012 yılında askeriye içinde ciddi bir yapılanmaya ulaştığını belirterek, "2012'de İzmir'de yapılan intibak eğitiminde örgütle bağı olmayan kişileri gruplara ayırıyorlardı, şok mangalarına alıyorlardı. Ben görmedim ama abiler tarafından takım komutanlarına talimat veriliyordu" diye konuştu.



Mahkeme başkanının "Ayhan Y.'ye böyle talimat verildiğini duydun mu?" şeklindeki sorusuna Ömer A., "Benden sorumlu abim Ayhan ile bire bir görüşüyordu. Ayhan'ın kötü muamele yaptığını ben gözümle görmedim ama okulda okuyan çocuklar bunu anlatacaktır" şeklinde cevap verdi.



Kendisiyle birlikte 6 kişinin Kara Harp Okulu'ndan sorumlu olduklarını kaydeden Ömer A., herkesin 40 veya 50 arası öğrencisinin bulunduğunu ve ara ara toplantı yaptıklarını söyledi. Mahkeme başkanı, tanık Ömer A.'ya "Toplantı sırasında 'öğrencilere şöyle kötü uygulama yaptık' deniliyor muydu?" şeklinde soru sordu. Ömer A., "Toplantılarda örgütün okuldan tasfiye etmek istediği kişilerle ilgili konuşma geçiyordu. Mesela kazanamayacağımız kişilerle ilgili 'okuldan gönderelim' diye karar alıyorduk. Birkaç gün sonra o kişinin gönderildiğini duyuyorduk" dedi.



Tanığın dinlenmesinin ardından tarafların beyanları alındı. Davaya katılan sıfatıyla dahil olan öğrenciler duruşmada söz aldı. Sanığın kendilerine mobing uyguladığını, haksız yere cezalar verdiğini anlatan öğrenciler, yapılan baskılara daha fazla dayanamayarak okuldan ayrılmak zorunda kaldıklarını söylediler.



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - ANKARA