Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamlar" Sorumlusuna Hapis Cezası

Fetö'nün "Mahrem İmamlar" Sorumlusuna Hapis Cezası

29 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamlarından sorumlu müdür yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamlarından sorumlu müdür yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hatay'da tutuklu bulunan eski öğretmen Muhammed Abid Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık Güler, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programını kullanmadığını ve herhangi bir silahlı terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, "sohbet toplantıları" organize ederek, FETÖ elebaşının kitaplarını okuduğunu, "Abdullah" kod adını kullandığını, ByLock'da ekli kişilerin kendisine "Abdullah" ismiyle hitap ettiğini ve Trabzon'da örgütün "mahrem imamlarından sorumlu müdür yardımcısı" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Güler'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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