Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası
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FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası

38 dakika önce

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen iki sanığa 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen iki sanığa 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah D. ve Osman K. ile avukatları katıldı.

Sanık Emrah D. duruşmadaki ifadesinde örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Kimseden "himmet" adı altında para talep etmediğini savunan sanık Osman K. ise isnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçunun sabit olduğunu, cezalandırılmaları için yeterli delillerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme, sanıkların "örgüt üyesi olmak" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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