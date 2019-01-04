Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

1 saat önce

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün
Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele " genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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