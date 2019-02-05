FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon
1 saat önce
Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya
merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK
'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:40
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