Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

18 dakika önce

Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 10'u daha yakalandı.

Fetö'nün
Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 zanlıdan 10'u daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 10'u daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında dün, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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