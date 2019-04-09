Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

Konya
merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK
) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 80 kişiden 16'sı yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 16'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür
, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Polis
ekipleri, adreslerinde bulunamayan 64 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.