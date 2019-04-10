Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Operasyon

1 saat önce

Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 zanlıdan 13'ü daha yakalandı.

Fetö'nün
Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 zanlıdan 13'ü daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheliden 13'ü daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 29 ilde dün, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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