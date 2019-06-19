Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
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FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

48 dakika önce

Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 8'i daha yakalandı.

FETÖ'nün
Konya merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 8'i daha yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 35 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya merkezli 30 ilde, dün, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 20'si gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:31 Kaynak: AA
TSK, Konya, Güncel
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