Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon

FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

2 saat önce

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

FETÖ'nün

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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