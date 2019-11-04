Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı

FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı

6 saat önce

KONYA merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı kararı, System.String[]

KONYA merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda örgütteki 15 isim daha tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kararın ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 12 ilde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.


Konya, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
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