FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı
10 dakika önce
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:35
FETÖ'nün mahrem imamları, altını ıslatan öğrenciyi hipnozla tedavi ettirmiş! FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla... Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı? Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu