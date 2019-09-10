Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı
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FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı

10 dakika önce

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı, System.String[]

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya, TSK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:35 
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