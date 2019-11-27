Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 zanlıdan 2'si daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 2'si daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün, FETÖ'nün TSK içerisine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatmış, şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmıştı.