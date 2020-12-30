FETÖ'nün mahrem imamlarının "Düstur"u kazan dairesinden çıktı - Son Dakika

FETÖ'nün mahrem imamlarının "Düstur"u kazan dairesinden çıktı

30.12.2020 12:43
FETÖ'nün mahrem imamlarının

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik 2016 yılındaki operasyonda kazan dairesinde ele geçirilen CD/DVD'lerin yaklaşık 2 yıl süren incelemesi sonucu deşifre edilen belge, örgütün mahrem imamlarının bir nevi "el kitabı" olarak değerlendiriliyor.

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademisyen yapılanmasına yönelik 2016 yılındaki operasyonda kazan dairesinde ele geçirilen CD/DVD'lerin yaklaşık 2 yıl süren incelemesi sonucu deşifre edilen belge, örgütün mahrem imamlarının bir nevi "el kitabı" olarak değerlendiriliyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 2016 yılında örgütün akademisyen yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kentte doçent olarak görev yapan ve daha sonra ihraç edilen bir öğretim üyesinin örgütle çok önemli bağlantılarının olduğu belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, ikametin kazan dairesinde imha edilmek üzere atılmış çok sayıda belge ile 90 CD/DVD ele geçirildi. Emniyet birimleri, bu CD/DVD içerisindeki her bir dosyayı, belgeyi gece gündüz inceledi. Bu belgeler arasında 40 numaralı olarak paraflanan DVD içerisinde yapılan incelemede "Düstur" isimli klasör tespit edildi.

258 sayfalık belge ortaya çıkarıldı

Yaklaşık 2 yıl süren incelemeler sonucunda 2018 yılında belgeler üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Klasörde yapılan incelemede, 1995 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla yazıldığı tespit edilen belgelerin içeriklerinde örgütün yapılanması ortaya konuldu.

Onlarca belge arasında örgüt açısından çok önemli bir yere sahip olan mahrem imamlarla ilgili "Düstur" klasörünü deşifre eden güvenlik güçleri, talimatların yazılı olduğu 258 sayfalık belgeyi ortaya çıkardı.

Güvenlik güçleri, ele geçirilen CD/DVD'lerden yaklaşık 800 sayfalık veri elde ederken, bu veriler 57 sayfa inceleme tutanağı ve 9 klasör ile kayıt altına alındı.

Belgeden faydalanarak birçok operasyon gerçekleştirildi

Özellikle örgütün mahrem imam yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 2018 yılından sonra büyük bir titizlikle bu belge üzerinden hareket eden güvenlik güçleri, birçok operasyon gerçekleştirdi.

Doküman deşifre edildikten sonra ülke genelinde, operasyonel ve soruşturmacı birimlere doküman dağıtılarak soruşturmalarda kullanılması sağlandı.

Belgede, örgüt yapılanmasının, il, ilçe ve belde yöneticilerinin mütevelli, esnaf, diyanet, mülki idare ile ilişkileri, yurt yöneticileri ve müdürlerinin nelere dikkat etmesi gerektiği tek tek alt başlıklar halinde anlatılıyor.

Örgütün öğrenci alımları, takibi, yapı ile ilgili olan veya olmayan kişilerin raporlanması (fişleme) ve derecelendirme usullerinin anlatıldığı, örgütün işleyişi hakkında bilgiler ve emirler içeren, mahrem hizmetleri sınıfındaki üst düzey üyelerine yönelik örgütsel davranış, hal ve tutumları içeren talimatlar barındıran belge, güvenlik güçleri tarafından bir nevi "mahrem imam el kitabı" olarak adlandırılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Trabzon, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün mahrem imamlarının 'Düstur'u kazan dairesinden çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i öldüren katilin cerrahi eldiven kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu ortaya çıktı Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu         
11:21
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı         
09:27
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:47:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün mahrem imamlarının "Düstur"u kazan dairesinden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei