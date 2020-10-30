FETÖ'nün 'mahrem infaz koruma memurları' adliyeye sevk edildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları'na yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem ceza infaz koruma memurları' yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, 20 'mahrem abi'nin, 2012-2014 yılları arasında, 'hizmet hattı' olarak adlandırdıkları 'operasyonel hatlar' ile yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile ardışık arama yaparak, irtibat kurduğu saptandı.Başsavcılık, soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Tekirdağ'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2'si ihraç 23 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.