Son Dakika | FETÖ'nün mahrem sorumlusuna 12 yıl 3 ay 15 gün hapis verildi - Son Dakika

Son Dakika | FETÖ'nün mahrem sorumlusuna 12 yıl 3 ay 15 gün hapis verildi

Son dakika haberlerine göre Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında dava açılan Yalçın Azanpa'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Son Dakika | FETÖ'nün mahrem sorumlusuna 12 yıl 3 ay 15 gün hapis verildi, System.String[]

Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında dava açılan Yalçın Azanpa'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu olduğu gerekçesiyle eski kamu çalışanı Azanpa hakkında dava açtı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına Azanpa ve avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Azanpa, hakkındaki suçlamaları reddetti. Örgütle bağlantısının bulunmadığını öne süren Azanpa, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldığı iddiasını da kabul etmedi. Örgütün KPSS sorularını sınavdan önce kendisine verdiği iddiasını da kabul etmeyen Azanpa, beraat talebinde bulundu. Azanpa'nın savunmasının ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ve 175 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Ankara, Dava, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | FETÖ'nün mahrem sorumlusuna 12 yıl 3 ay 15 gün hapis verildi - Son Dakika

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