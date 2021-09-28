FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 4 tutuklama - Son Dakika

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Edirne merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.G., A.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - EDİRNE

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