FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol - Son Dakika

FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

6 saat önce

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişiye adli kontrol, System.String[]

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 14 kişi dün ve önceki gün mahkemece adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kapatılan askeri okul öğrencisi 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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