FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sabah saatlerinde Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan kapatılan askeri okul öğrencisi 10 kişi dün sevk edildikleri Samsun Adliyesinde nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcının talimatı doğrultusunda ifadesi alınıp emniyetten serbest bırakıldı.



Sorguları tamamlanan 4 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, 4 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. - SAMSUN